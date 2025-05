Boateng denkt an Trainerkarriere

Auf der Zielgeraden seiner Profikarriere denkt Jérôme Boateng bereits ganz offen über die nächsten Schritte nach. Im Gespräch mit ‚Sport1‘ sagte der 36-jährige Verteidiger vom LASK zu einer möglichen Laufbahn als Trainer: „Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Es interessiert mich. Nach all den Jahren im Fußball, der Erfahrung und der Zusammenarbeit mit den Trainern, die ich erlebt habe, würde ich das gerne weitergeben – in welcher Funktion auch immer. Später muss man ja für sich entdecken, ob man eher ein Co- oder ein Cheftrainer ist. Möchte man vielleicht in der Jugendarbeit aktiv sein? Das interessiert mich.“

Aktuell ist der einstige Bayern-Spieler im Besitz der B-Lizenz. An der A-Lizenz will Boateng arbeiten, wenn er seine Schuhe als aktiver Kicker an den Nagel hängt. Sein Vertrag als Spieler in Linz ist noch bis 2026 gültig. Das Fernziel Cheftrainer bei einem Verein hat der Weltmeister von 2014 fest im Blick: „Das ist schon das Ziel. Ich unterhalte mich auch mit älteren Trainern. Hansi Flick war jahrelang Co-Trainer und ist jetzt super erfolgreich. Er ist ein tolles Beispiel. So einen Weg kann man auch gehen. Das möchte ich für mich noch herausfinden.“