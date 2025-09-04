Menü Suche
WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika

Korb für Nationalteam: Greenwood vor Kehrtwende?

von Luca Hansen - Quelle: Sun
1 min.
Mason Greenwood im Duell @Maxppp

Mason Greenwood wird vorerst nicht für Jamaika auflaufen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat der Offensivspieler eine Berufung des Karibikstaates für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Trinidad & Tobago und Bermuda abgelehnt.

Laut Nationaltrainer Steve McClaren möchte sich der 23-Jährige eine potenzielle Nominierung für die englische Nationalelf offenhalten: „Er möchte sich auf den Vereinsfußball konzentrieren und sich derzeit nicht für eine Nationalmannschaft verpflichten. Er lässt sich damit Zeit.“ Für die Three Lions bestritt Greenwood im September 2020 sein bislang einziges Länderspiel. Da der Angreifer zum damaligen Zeitpunkt noch jünger als 21 war, ist ein Wechsel nach FIFA-Statuten möglich. Greenwood ist aufgrund seiner Großeltern väterlicherseits für Jamaika spielberechtigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
