Monaco will de Gea

David de Gea könnte nach seinem einjährigen Intermezzo beim AC Florenz nach Frankreich weiterziehen. Laut Fabrizio Romano bekundet die AS Monaco starkes Interesse am 34-Jährigen. Bei den Monegassen konnten weder Philipp Köhn (27) noch Radoslaw Majecki (25) in der abgelaufenen Saison dauerhaft überzeugen.

Doch Monaco muss zunächst das Tauziehen mit der Fiorentina gewinnen. Denn die Viola will de Geas starke Leistungen mit einem neuen Vertrag belohnen und die Zusammenarbeit bis 2028 ausdehnen. Vergangenen Sommer hatte Florenz den Spanier aus seiner einjährigen Vereinslosigkeit geholt und direkt zur Nummer eins gemacht. In 42 Einsätzen blieb der ehemalige Schlussmann von Manchester United elfmal ohne Gegentreffer.