SV Werder: Neuer Mittelfeldspieler aus der MLS?

Werder Bremen zeigt angeblich Interesse an Leon Flach. Laut dem deutschen Ableger von ‚90min.com‘ ist der US-amerikanische Mittelfeldspieler vom MLS-Klub Philadelphia Union auch in diesem Winter ein Kandidat bei den Grün-Weißen, nachdem er bereits im Sommer medienübergreifend am Bremer Osterdeich gehandelt wurde.

Konkrete Gespräche sollen noch nicht geführt worden sein, das ändert sich aber womöglich in den kommenden Tagen. Interessant macht Flach seine Polyvalenz. Der 22-Jährige, einst beim FC St. Pauli ausgebildet, spielt bevorzugt auf der Acht, kann aber auch links hinten zum Einsatz kommen.