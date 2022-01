Statt Hannover: Klement zu einem anderen Zweitligisten

Hannover 96 war an Philipp Klement interessiert, konnte den Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart aber letztendlich nicht von einem Transfer überzeugen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlten den Niedersachsen schlagkräftige Argumente, um den 29-Jährigen für den Abstiegskampf in der zweiten Liga zu gewinnen. Stattdessen soll ein anderer Zweitligist bei Klement zuschlagen.

Bei den Schwaben kommt Klement in der laufenden Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Wettbewerbsübergreifend stand der Offensivakteur unter Trainer Pellegrino Matarazzo nur viermal in der Anfangsformation. Im Unterhaus stellte der Linksfuß seine Qualitäten bereits in Paderborn und Stuttgart unter Beweis und sammelte in 50 Spielen insgesamt 28 Scorerpunkte.