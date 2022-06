Zieht es Labbadia in die Schweiz?

Bruno Labbadia könnte seine Trainerkarriere in der Schweiz fortsetzen. Wie das Portal ‚4-4-2.com‘ berichtet, ist der 56-Jährige bei Young Boys Bern im Gespräch. Der 15-fache Schweizer Meister sucht nach einem Nachfolger für David Wagner. Zuletzt hatte Matteo Vanetta die Mannschaft übergangsweise trainiert.

YB wurde in der abgelaufenen Saison vom FC Zürich als Meister abgelöst, nachdem man zuvor viermal in Serie triumphiert hatte. Ähnlich wie der FCZ-Erfolgstrainer André Breitenreiter wäre Labbadia eine Lösung, welche auf eine reichhaltige Erfahrung in der Bundesliga zurückblicken kann. Der gebürtige Darmstädter trainierte bereits Bayer Leverkusen, den Hamburger SV, den VfB Stuttgart, den VfL Wolfsburg sowie zuletzt Hertha BSC.