AC Milan: Tomori bereit zu verlängern

Der AC Mailand ist drauf und dran das Arbeitspapier von Abwehrspielrr Fikayo Tomori auszudehnen. Wie die britische ‚Times‘ berichtet, befinden sich die Verhandlungspartner noch in Gesprächen, der Spieler selbst scheint aber einer Vertragsverlängerung bereits zugestimmt haben, heißt es. Der neue Kontrakt soll bis 2026 andauern.

Tomori spielte beim Gewinn der italienischen Meisterschaft in diesem Jahr einen wesentlichen Anteil. Der englische Nationalspieler kam in 44 Pflichtspielen für die Rossoneri zum Einsatz. Im Sommer 2021 hatte der AC Mailand für Tomori 28 Millionen Euro an den FC Chelsea überwiesen. Für die Blues kam der Innenverteidiger auf 27 Einsätze.