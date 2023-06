Heidenheim verlängert mit Theuerkauf

Der FC Heidenheim kann weiterhin auf Norman Theuerkauf zählen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger bekanntgibt, verlängert der Sechser seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit. Der 36-Jährige spielt bereits seit 2015 für den FCH.

Theuerkauf freut sich über die Ausdehnung der Zusammenarbeit: „Jeder weiß, wie wohl ich mich beim FCH und in Heidenheim fühle. Deshalb freue ich mich umso mehr, auch in der kommenden Saison das FCH Trikot tragen zu dürfen und mit meiner Erfahrung der Mannschaft in der Bundesliga weiterhelfen zu können.“

