United: Garnacho-Gehalt wird verzehnfacht

Alejandro Garnacho darf sich zeitnah über einen neuen Vertrag bei Manchester United freuen. Laut dem ‚Daily Star‘ geht die Unterschrift mit einer deutlichen Gehaltsaufbesserung einher. Statt der bislang umgerechnet rund 5.700 Euro streicht der argentinische Außenstürmer künftig rund 57.000 Euro pro Woche ein. Das entspricht einem Jahresgehalt von knapp drei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Erik ten Hag schafft es der 18-Jährige regelmäßig in den Kader, kommt allerdings erst auf drei Einsätze in der Premier League. In Pokalwettbewerben steht Garnacho hingegen regelmäßig auf dem Parkett. 2020 war der Rechtsfuß aus der Jugend von Atlético Madrid ins Old Trafford gewechselt.