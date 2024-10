Ex-Freiburger Kent verlässt Fener

Ryan Kent bricht seine Zelte bei Fenerbahce nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder ab. Wie die Istanbuler mitteilen, wurde der bis 2027 datierte Vertrag mit sofortiger Wirkung und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wo es nun weitergeht für den englischen Offensivspieler, ist noch nicht durchgesickert.

Kent, erst im Sommer 2023 von den Glasgow Rangers gekommen, lief in dieser Saison nur einmal in der Champions League-Qualifikation für Fener auf. In der Bundesliga war der 27-Jährige in der Hinrunde der Saison 2017/18 vom FC Liverpool an den SC Freiburg verliehen, konnte sich aber auch im Breisgau nicht behaupten.