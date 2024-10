Nagelsmann über Leno-Absage: „Muss jeder wissen“

Angesprochen auf die Absage von Torwart Bernd Leno (32) für die aktuelle Länderspielpause hat Julian Nagelsmann klare Worte gewählt. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Bundestrainer: „Er hat Forderungen gestellt im Gespräch, die ich aus internen Gründen nach Gesprächen mit dem Trainerteam und auch mit dem Torwarttrainer nicht erfüllen konnte. Deswegen hat er von mir eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt bekommen, die nicht in der Kurzfristigkeit, sondern in der Mittelfristigkeit liegt.“

Und weiter: „Damit war der Spieler aber nicht so zufrieden, weshalb er sich jetzt entschieden hat, nicht zu kommen. Das muss am Ende jeder selber wissen, wie er das gestalten möchte. Bernd hat sich jetzt so entschieden.“ Ob sich Leno damit seine Chancen beim DFB auf Sicht verbaut hat, wollte Nagelsmann nicht direkt verneinen. Die Tür sei zwar „nicht zu, aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen“. Insgesamt neun Länderspiele hat Leno in seiner Vita stehen. Letztmals stand der Schlussmann vom FC Fulham im September 2021 für Deutschland im Tor.