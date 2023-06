England-Interesse an Ballo-Touré

Linksverteidiger Fodé Ballo-Touré winkt offenbar ein Wechsel in die Premier League. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zeigt der FC Fulham großes Interesse am Senegalesen in Diensten des AC Mailand. Dort könnte er auf den umworbenen Amerikaner Antonee Robinson (25) folgen.

Bis 2025 ist Ballo-Touré noch an die Rossoneri gebunden, strebt ob seiner geringen Spielzeit aber einen Klubwechsel an. Nur 14 überwiegend kurze Pflichtspiel-Einsätze verbuchte der 26-Jährige in der vergangenen Saison unter Trainer Stefano Pioli.

