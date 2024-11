Nominierung ausgeschlagen: Wanner erklärt DFB-Absage

Die starken Leistungen von Paul Wanner während seiner Leihe vom FC Bayern zum 1. FC Heidenheim waren ein Teil der Begründung, warum Julian Nagelsmann den 18-Jährigen für die anstehenden Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und Ungarn (19. November) nominieren wollte. Ein anderer Teil war das Tauziehen mit Österreich um die Gunst des Youngster.

In der ‚Bild‘ äußert Wanner wenig Verständnis dafür, dass seine Absage in den Medien hohe Wellen schlug. „Allgemein wird ja bei den Spielern, die die Möglichkeit haben, für zwei Länder zu spielen, ein viel zu großer Wirbel gemacht. Ich möchte in der Hinsicht nicht übervorteilt werden, sondern mir diesen Status als A-Nationalspieler klar und nachhaltig erspielt und verdient haben“, erklärt das Ausnahmetalent.

Super Verhältnis zu Nagelsmann

In den kommenden Monaten wolle er sich „einfach maximal weiterentwickeln“ und schiebe die Verbandsthematik deshalb nach hinten. Damit wolle er sich derzeit „gar nicht beschäftigen“, betont Wanner. Zwischen Nagelsmann und ihm gibt es darüber hinaus keine Probleme. „Jeder weiß, glaube ich, dass ich mit Julian ein super Verhältnis habe, da wir uns schon sehr lange kennen und wir daher im regelmäßigen Austausch sind“, beschreibt der Linksfuß seinen Kontakt zum Bundestrainer.

Wanner wird weiterhin für die U21-Nationalmannschaft von Deutschland auflaufen und steht auch im Aufgebot von Trainer Antonio di Salvo für die Spiele gegen Dänemark (15. November) und Frankreich (19. November). Bislang stehen zwei Einsätze für die U21 auf dem Konto, dabei erzielte er einen Treffer.