„Herausragend“ & „außergewöhnlich“: Rickens BVB-Stars von morgen

Borussia Dortmund hat sich in Europa zu einer der Top-Adressen und ersten Anlaufstellen in puncto Talente-Entwicklung gemausert. Ilkay Gündogan, Erling Haaland und bald wohl auch Jude Bellingham: Spieler aus dem In- und Ausland nutzten den BVB als Zwischenschritt und Sprungbrett für eine erfolgreiche Laufbahn bei noch größeren Klubs.

Ein Weg, den viele weitere BVB-Talente gerne gehen würden. Nicht alle werden es schaffen. „Wir haben in der U19 und U17 viele Junioren-Nationalspieler“, äußert sich Dortmunds Nachwuchsleiter Lars Ricken gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ – einigen von ihnen traut er den ganz großen Schritt zu.

„Der herausragende Innenverteidiger“

„In Nnamdi Collins, Filippo Mané, Elias Benkara, Luke Rahmann und Tyler Meiser haben wir gleich fünf talentierte Innenverteidiger und sind dort extrem gut aufgestellt für die nächsten Jahre. In Paris Brunner, Kjell Wätjen, Almugera Kabar und Charles Herrmann haben wir viele weitere spannende Spieler“, so Ricken, der nicht ohne Stolz verkündet: „Es kommt bei uns richtig Qualität nach.“

Der 18-jährige Collins etwa, Kapitän der A-Junioren und dreifacher U19-Nationalspieler, sei „der herausragende Innenverteidiger in Deutschland in seiner Altersklasse. Er ist körperlich so weit, dass er sich ab dem neuen Jahr im Männerfußball messen soll.“

Beim 1,91 Meter großen Rechtsfuß gehe es nun „darum, das nächste halbe Jahr zu nutzen, bevor er in den Seniorenbereich kommt. Dazu wollen wir ihm erhöhte Trainingsintensität in der U23 verschaffen.“

„Ein außergewöhnlicher Spieler“

Fester Bestandteil der Profis war bereits Jamie Bynoe-Gittens, ehe sich der 18-jährige Außenstürmer im September schwer an der Schulter verletzte. Für Ricken ist der Engländer „ein außergewöhnlicher Spieler, das haben wir ja in den wenigen Partien in dieser Saison ja auch schon gesehen. Ich glaube, Edin (Terzic, Anm. d. Red.) und sein Trainerteam können es kaum erwarten, dass Jamie wieder auf dem Platz steht. Er ist ein Kandidat für die erste Elf.“

Auch von den Außenverteidigern Tom Rothe (18) und Lion Semic (19) könne man noch „ganz viel erwarten. Für Lion geht es darum, sich in der U23 zu stabilisieren und möglichst viele Spielminuten sammeln. Tom ist ein außergewöhnliches Linksverteidiger-Talent. Für ihn geht es nach seiner Verletzung darum, dass er in der Rückserie möglichst viel spielt.“ Der schwarz-gelbe Blick in die Zukunft könnte hoffnungsvoller kaum sein.