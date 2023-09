Topklubs beobachten Salzburg-Juwel Simic

Roko Simic hat sich in den Fokus anderer Vereine gespielt. Wie Fabrizio Romano berichtet, waren Scouts verschiedener Topklubs beim gestrigen Champions League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und RB Salzburg anwesend, um den 20-jährigen Stürmer zu beobachten. Beim 2:0-Auswärtssieg der Österreicher erzielte Simic ein Tor, bereitete das andere vor und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

An Salzburg ist der kroatische U21-Nationalspieler noch bis 2025 gebunden. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er noch auf Leihbasis beim FC Zürich. Seit dem Sommer ist Simic wieder zurück in Salzburg und steht dort in der Regel in der ersten Elf.