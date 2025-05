HSV: Klarheit bei Selke, Königsdörffer soll folgen

Für den Hamburger SV schafft der Aufstieg auch bei einigen Personalien Klarheit. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat sich nicht nur der Vertrag von Trainer Merlin Polzin automatisch verlängert, sondern auch jener von Top-Torjäger Davie Selke (30). Zudem bemühen sich die Rothosen intensiv darum, das 2026 auslaufende Arbeitspapier von Ransford Königsdörffer (23) auszuweiten.

Bei Selke, mit dem die Vertragsverhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren, werden dem Bericht zufolge außerdem weitere Gespräche über ein längerfristiges Arbeitspapier folgen. Abseits der vorhandenen Spieler müssen Sportvorstand Stefan Kuntz & Co. auch für die Bundesliga nachrüsten. „Wir müssen die Mannschaft verstärken, um eine Chance zu haben, in der Bundesliga eine Rolle zu spielen. Wir müssen dafür etwas tun“, so Kuntz.