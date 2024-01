MLS-Torjäger Swiderski in Deutschland begehrt

Karol Swiderski möchte nach zwei Jahren in den USA nach Europa zurückkehren und könnte dabei den Weg in die Bundesliga finden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befassen sich mehrere Klubs mit dem Mittelstürmer, der noch bis 2025 beim Charlotte FC unter Vertrag steht. Swiderski war in den zurückliegenden beiden Jahren Toptorjäger des Klubs aus North Carolina.

25 Treffer und 13 Assists steuerte der polnische Nationalspieler in 70 Partien bei. Unter Neu-Trainer Dean Smith könnte sich Charlottes Offensive zur kommenden Saison jedoch personell verändern. Swiderski, der 2022 für fünf Millionen Euro Ablöse von PAOK Saloniki über den großen Teich wechselte, wäre ein Kandidat, der für nötige Transfermittel sorgen könnte.