Arminia verhandelt Hack-Transfer

Robin Hack könnte Arminia Bielefeld auf den letzten Metern des Transfermarkts noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, laufen zurzeit Verhandlungen mit dem FC Basel. Der 23-Jährige habe bereits mit FCB-Trainer Alexander Frei gesprochen, während die Arminen sich einen Verkauf bei einem entsprechenden Angebot vorstellen können sollen. Zurzeit werde über eine Summe von einer bis eineinhalb Millionen Euro gesprochen.

Vor einem Jahr war Hack noch für 2,5 Millionen vom 1. FC Nürnberg nach Bielefeld gewechselt. Die gewünschte Verstärkung im Kampf um den Klassenerhalt war der Offensivspieler dann nicht. Nur 13 Mal stand der ehemalige U21-Nationalspieler in der Startelf, am Ende stieg Arminia in Liga zwei ab.