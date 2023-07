60-Millionen-Ärger: Rasender Mitrovic nie wieder für Fulham?

Aleksandar Mitrovic will den FC Fulham in diesem Sommer unbedingt verlassen. Bislang ist ein Transfer aber noch nicht zustande gekommen – auch, weil die Cottagers klare Vorstellungen davon haben, was ihr Stürmer ihnen einbringen soll.

Laut ‚Sky Sports‘ taxiert der Premier League-Klub dessen Wert auf umgerechnet knapp 60 Millionen Euro. Eine Summe, die Al Hilal, das starkes Interesse an dem 28-Jährigen bekundet, nicht auf den Tisch legen will.

Die Ablöseforderung seines Klubs soll Mitrovic derart wütend gemacht haben, dass er dem Bezahlsender zufolge verlauten ließ, dass er nie wieder für Fulham spielen möchte. Zudem soll die Sturmkante in Erwägung gezogen haben, der USA-Reise der Engländer fernzubleiben.

Diese ist Mitrovic dann allerdings doch angetreten. Ein Wechsel ist damit aber noch nicht vom Tisch. Berater Pini Zahavi, der für den Serben verantwortlich ist, soll Tony Khan, Teilbesitzer von Fulham, aufgefordert haben, Mitrovic für eine Summe zwischen 40 und 52 Millionen Euro ziehen zu lassen. Ergebnis offen. Mitrovic steht am Craven Cottage noch bis 2026 unter Vertrag.