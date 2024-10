Notfallplan: Holt Köln einen Ex-Coach zurück?

Im Falle einer Entlassung von Gerhard Struber soll es beim 1. FC Köln einen Notfallplan geben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Friedhelm Funkel ein Kandidat für die Struber-Nachfolge am Geißbockheim, sollte der Zweitligist die Wende in den nächsten drei Spielen bis zur Länderspielpause nicht schaffen.

Bereits 2021 rettete der 70-Jährige die Geißböcke vor dem Abstieg in die zweite Bundesliga in der Relegation gegen Holstein Kiel (5:2). Aktuell belegt der Absteiger einen unbefriedigenden zehnten Tabellenplatz in Liga zwei, sodass der Trainerstuhl von Gerhard Struber gewaltig wackelt und auch Sportvorstand Christian Keller erneut harscher Kritik ausgesetzt ist.