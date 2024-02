Hoeneß: Pavlovic statt Rice und Caicedo

Uli Hoeneß hält die Ablöse für Declan Rice (25/FC Arsenal), der im Sommer auch ein Thema beim FC Bayern war, für zu hoch. „Am vergangenen Sonntag habe ich mir das Spiel von Arsenal gegen Liverpool angeschaut. Mit Rice. Ich habe ihn mir bewusst angesehen“, erzählt Hoeneß in der ‚FAZ‘, „das ist ein sehr guter Spieler, aber bei allem Respekt: Ich würde für ihn auch heute nicht 120 Millionen Euro ausgeben. Das können wir uns als FC Bayern einfach nicht leisten.“

„Die Woche davor“, führt Hoeneße aus, habe er sich Chelsea-Abräumer Moisés Caicedo (22) angesehen: „Da habe ich mir gedacht: Für ihn 127 Millionen Euro ausgeben? Das können andere gern machen. Aber der FC Bayern wird das sicherlich nie machen, weil uns das einfach zu viel Geld ist – ungeachtet der Qualitäten dieses Spielers.“ Stattdessen habe man bei den Münchnern „einen Aleksandar Pavlovic, der meiner Meinung nach in Zukunft ein Stammspieler bei Bayern München werden kann, den gäbe es in der ersten Mannschaft gar nicht, wenn wir eine Flying Six, oder wie das heißt, gekauft hätten.“