M'gladbach: Entwarnung bei Embolo

Breel Embolo wird Borussia Mönchengladbach voraussichtlich nicht so lange fehlen wie bisher angenommen. Laut der ‚Bild‘ hat sich der 23-jährige Angreifer eine schwere Prellung des Sprunggelenks zugezogen. Dies war das Ergebnis der heutigen MRT-Untersuchung. Zunächst waren die Fohlen von einer deutlich schwereren Verletzung ausgegangen.

Embolo musste beim Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland (1:1) am Sonntag verletzt vom Platz, nachdem er per Grätsche von Gladbach-Kollege Matthias Ginter am Knöchel getroffen worden war. Dennoch wird Embolo den Saisonstart verpassen, da die geschätzte Ausfallzeit der ‚Bild‘ zufolge „ein paar Wochen“ beträgt.