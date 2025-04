Transfersommer: Gladbach-Boss macht Fans Hoffnung

Roland Virkus sieht die sportliche Entwicklung von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison trotz der aktuellen Ergebnisdelle positiv. Auf der Mitgliederversammlung der Fohlen am Montagabend zog der Sport-Geschäftsführer eine Bilanz des vergangenen Jahres und kündigte an, dass die Borussia trotz möglicher Abgänge in der kommenden Spielzeit konkurrenzfähig sein wird: „Wir haben viele, nicht alle, aber viele unserer Entwicklungsziele erreicht. Das Gebilde ist stabiler geworden, unsere Mannschaft hat wieder eine Struktur und ein Gesicht.“

Voraussichtlich werden nicht alle aktuellen Leistungsträger auch nach dem Sommer noch am Niederrhein ihre Schuhe schnüren, Abwehrboss Ko Itakura (28) wird beispielsweise von etlichen Vereinen umworben, Mittelfeldmotor Julian Weigl (29) steht im Fokus mehrerer Red Bull-Klubs. „Einige Spieler sind für andere Klubs interessant geworden. Je nachdem, wer uns am Saisonende verlassen wird, können wir nicht jeden Spieler 1:1 ersetzen. Möglicherweise müssen wir wieder kreative Lösungen finden. Positiv ist: Ablösefreie Abgänge wird es in dieser Saison nicht geben“, stellte Virkus gegenüber den Mitgliedern klar. Dennoch mache er sich keine Sorgen, denn die Borussia habe eine „Strahlkraft“, die dabei helfen werde, „in der neuen Saison wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bekommen“.