Schon vor Ort: Klopp will bei der Borussia zuschlagen

Der englische Zweitliga-Tabellenführer Leeds United bekommt im Werben um Julian Weigl (29) Konkurrenz. Nach Informationen von ‚Sky Austria‘ schickt sich RB Salzburg an, den defensiven Mittelfeldspieler nach Österreich zu lotsen.

Weigl sei in den vergangenen Tagen bereits in der Mozartstadt „gesichtet“ worden, wo er „intensive Gespräche“ mit RB-Geschäftsführer Sport Rouven Schröder und Red Bulls Head of Global Soccer Jürgen Klopp geführt habe.

Borussia Mönchengladbach ist im Poker aber keinesfalls chancenlos: Weigls Vertrag läuft noch bis 2028. Auf Platz sieben liegend haben die Fohlen zudem Chancen auf den Einzug ins internationale Geschäft, dann wäre auch das hohe Gehalt des Topverdieners leichter zu stemmen.