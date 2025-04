England-Klub klopft an: Weigl im Sommer weg?

Seit mittlerweile drei Jahren schnürt Julian Weigl für Borussia Mönchengladbach die Schuhe. In diesem Jahr erlebt der Mittelfeldspieler mit dem Klub einen deutlichen Aufschwung und spielt um die Qualifikation für das internationale Geschäft mit. Weigl ist Leistungsträger und Kapitän und verpasste in dieser Saison nur eine Partie aufgrund einer Gelbsperre. Nach drei Jahren am Niederrhein könnte trotz gültigem Vertrag bis 2028 Schluss sein.

Grund dafür ist laut ‚Sky‘ das Interesse von Leeds United. Beim englischen Zweitligisten steht Ex-Fohlen-Coach Daniel Farke an der Seitenlinie. Der 48-Jährige ist dem Bericht zufolge die Triebfeder für die Bemühungen der Engländer um Gladbachs Kapitän. Beide sollen nach wie vor ein gutes Verhältnis pflegen.

Farke hatte Weigl im Sommer 2022 zunächst per Leihe von Benfica Lissabon an den Niederrhein gelotst. Ein Jahr später wurde der Rechtsfuß für 7,2 Millionen Euro festverpflichtet. Gut möglich, dass Weigl ein weiteres Mal Farkes Ruf folgt. Vor allem, da der 29-Jährige ‚Sky‘ zufolge den Traum von der Premier League noch nicht begraben hat. Als Tabellenführer der Championship ist Leeds auf bestem Weg dahin, dies möglich zu machen.

Für die Fohlen würde sich eine Gelegenheit ergeben, mit Weigl einen Großverdiener von der Gehaltsliste zu bekommen. Laut ‚Sky‘ streicht der einstige DFB-Profi (sechs Länderspiele) ein Grundgehalt von drei Millionen Euro brutto ein, das mit Boni auf bis zu 4,5 Millionen anwachsen kann. Damit dürfte Weigl bei der Borussia zu den Topverdienern zählen.