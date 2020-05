Fortuna: Gießelmann soll bleiben

Niko Gießelmann soll offenbar auch in Zukunft bei Fortuna Düsseldorf spielen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchten die Verantwortlichen des Bundesligisten gern mit dem 28-jährigen Linksverteidiger verlängern. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Angebote anderer Klubs soll bereits vorliegen.

Besonders konkret sind die Gespräche mit F95 – wie in der Coronakrise zu erwarten – aber noch nicht. Gießelmann erklärt: „Alles läuft in diesen Zeiten schleppend. Wir reden, ich fühle mich hier wohl. Wichtig aber in den verbleidenden neun Spielen die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen.”