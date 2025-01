United bindet Diallo langfristig

Manchester United hat den Vertrag von Amad Diallo verlängert. Wie die Red Devils bekanntgeben, unterschreibt der Rechtsaußen ein neues Arbeitspapier bis 2030. Der Ivorer hat noch einiges mit dem Verein vor: „Ich habe bereits einige unglaubliche Momente mit diesem Verein erlebt, aber es gibt noch so viel mehr zu tun. Ich habe große Ambitionen im Fußball und möchte bei Manchester United Geschichte schreiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige ist einer der wenigen Lichtblicke in der bislang dürftigen Saison von United. Diallo zählt regelmäßig zu den auffälligsten Spielern im Old Trafford und erzielte in wettbewerbsübergreifend 28 Spielen der laufenden Spielzeit sechs Treffer. Auch als Vorbereiter glänzt der Linksfuß, sieben Assists verbuchte er bislang. Diallo kam im Januar 2021 von Atalanta Bergamo nach Manchester. Nach mehreren Leihen gelang ihm dieses Jahr der Durchbruch beim englischen Rekordmeister.