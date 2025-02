Theate über Frankfurt: „Das alles gefällt mir sehr“

Arthur Theate (24) hat über seine Festverpflichtung und die Vertragsunterschrift bis 2029 gesprochen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ begründet der Belgier seine Entscheidung für Frankfurt: „Das Stadion, die Fans, der Klub, der kurze Weg zu meiner Familie – das alles gefällt mir sehr. Und weil ich mir vorstellen kann, hier länger zu bleiben als bei anderen Vereinen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Theate war im vergangenen Sommer per Leihe von Stade Rennes an den Main gewechselt. Vor zehn Tagen überwies der Bundesligist die festgeschriebenen 13 Millionen Euro in die Bretagne, um den 23-fachen Nationalspieler festzuverpflichten. Mit der Eintracht hat Theate große Pläne: „Meiner Meinung nach sollte der Klub in jeder Saison die Rolle spielen, die er jetzt spielt. Wir müssen ihn weiter wachsen lassen.“