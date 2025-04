Real: Folgt Jobe Bellingham seinem Bruder?

Jobe Bellingham könnte einen Zwischenschritt überspringen und gleich zu einem Topklub wechseln. Der ‚Marca‘ zufolge ist jetzt auch Real Madrid auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden. Bei den Königlichen könnte er zusammen mit seinem Bruder Jude (21) agieren.

Erst in der vergangenen Wochen wurde Jobe als Young Player of the Season in der englischen Championship ausgezeichnet, auch sonst wandelt der zentrale Mittelfeldspieler auf den Spuren seines Bruders. Sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig würden den Youngster gerne in ihren Reihen wissen. Beim AFC Sunderland steht Bellingham noch bis 2028 unter Vertrag, wird aber dennoch voraussichtlich in diesem Sommer wechseln.