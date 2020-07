Nach Tirade: Tekpetey zu Ludogorets?

Bernard Tekpetey bietet sich nach einer enttäuschenden Leihsaison bei Fortuna Düsseldorf eine Wechselmöglichkeit ins europäische Ausland. Laut dem ‚kicker‘ zeigt der bulgarische Serien-Meister Ludogorets Razgrad Interesse am 22-jährigen Flügelspieler.

Tekpetey ist eigentlich noch eine weitere Saison vom FC Schalke an Düsseldorf ausgeliehen, hat nach Schwierigkeiten mit Trainer Uwe Rösler jedoch genug von den Rheinländern. Der Rechtsfuß kündigte am heutigen Donnerstag an, „auf keinen Fall“ bei der Fortuna bleiben zu wollen. Dem Bericht zufolge würde man dem unzufriedenen Angreifer nach dem Abschiedswunsch keine Steine in den Weg legen.