Mit Ausstiegsklausel: Fortuna verlängert Thioune-Vertrag

Trotz der aktuellen Durststrecke mit nur einem Punkt aus den vergangenen vier Ligapartien und dem Absturz auf Rang sieben hat Fortuna Düsseldorf den noch ein Jahr gültigen Vertrag von Cheftrainer Daniel Thioune bis 2028 verlängert.

Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, freut sich über die Unterschrift: „Wir wollen bei der Fortuna Kontinuität leben, weil wir das als Fundament für eine nachhaltige Entwicklung sehen. Daniel hat über einen Zeitraum von fast drei Jahren hervorragend gearbeitet und sowohl einzelne Spieler als auch die Mannschaft weiterentwickelt. Auch über den Sport hinaus hat er sich mit seiner positiven Ausstrahlung als sehr guter Botschafter für die Fortuna erwiesen.”

Thioune selbst fügt an: „Es ist die Wunschvorstellung eines Trainers, langfristig zu arbeiten, um etwas entwickeln zu können. Dazu braucht es Vertrauen. Seit meinem Dienstantritt in Düsseldorf spüre ich das Vertrauen der Verantwortlichen und der Menschen im und um den Verein. Wir haben uns in meiner Zeit als Cheftrainer sportlich kontinuierlich gut entwickelt und viele hochemotionale Momente miteinander erlebt. Es gibt einen spürbaren Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans, es ist etwas gewachsen bei der Fortuna. Diesen positiven Weg möchte ich fortsetzen.“

Der neue Kontrakt des Übungsleiters soll neben einer Gehaltssteigerung auch eine Ausstiegsklausel beinhalten. Diese ist an verschiedene Gegebenheiten gebunden und zudem gestaffelt. Für eine Ablösesumme zwischen zwei und fünf Millionen Euro könnte Thioune unter Einhaltung gewisser Fristen gehen.

Der 50-Jährige ist seit Februar 2022 für die Rheinländer verantwortlich. Seit seiner Übernahme hat sich die Fortuna von Jahr zu Jahr steigern können. Im ersten Jahr gelang Thioune mit der stark abstiegsbedrohten Mannschaft der Klassenerhalt, dann folgten ein vierter Platz und im vergangenen Jahr sogar der Sprung in die Relegation zur Bundesliga, in der sich Düsseldorf im Elfmeterschießen nur äußerst knapp dem VfL Bochum geschlagen geben musste.