Pokal-Aus: Guardiola verteidigt Haaland-Entscheidung

Pep Guardiola hat seine Entscheidung verteidigt, Topstürmer Erling Haaland im Pokalspiel gegen Tottenham Hotspur zu schonen. „Es ist ganz einfach: Der Plan war, dass er dieses Spiel nicht spielt“, erklärt der Trainer von Manchester City gegenüber ‚Sky Sports‘ und begründet: „Er hat bislang viele Minuten gespielt. Wir wussten, dass wir in dieser Woche keine Erholung und nicht viele Spieler haben und ich wollte keine Energie für ihn verschwenden.“

City geriet im EFL Cup bei den Spurs früh in Rückstand, Timo Werner besorgte mit seinem ersten Saisontreffer bereits in der fünften Minute die Führung. 20 Minuten später erhöhte Pape Sarr auf 2:0. Noch vor der Pause gelang Matheus Nunes der Anschlusstreffer, am Endstand und dem Ausscheiden der Skyblues änderte dies aber nichts mehr. Haaland saß über 90 Minuten auf der Bank.