Bayerns Neuner-Suche: Heißt die Lösung Choupo-Moting?

Seit dem Beginn der laufenden Saison muss der FC Bayern sich den Vorwurf gefallen lassen, keinen adäquaten Ersatz für Robert Lewandowski verpflichtet zu haben. Der Chancenwucher des Rekordmeisters kostete bereits einige Punkte in der Bundesliga. Am Sonntagabend drängte sich zumindest eine kurzfristige Lösung auf.

Eric Maxim Choupo-Moting stand im Topspiel gegen den SC Freiburg überraschenderweise in der Startelf. Der taktische Kniff von Julian Nagelsmann sollte belohnt werden. Als echter Neuner im Angriff hatte Choupo-Moting an fast allen gefährlichen Angriffen der Münchner seinen Anteil. Am Ende standen für ihn ein Tor und ein Assist zu Buche.

Mit der Möglichkeit den kamerunischen Nationalspieler als Wandspieler im Strafraum der Breisgauer anzuspielen, hatte die Offensivreihe der Bayern ganz andere Optionen als in den vergangenen Partien. Das zahlte sich aus, der Serienmeister gewann 5:0 gegen Freiburg und kletterte in der Tabelle auf Rang zwei.

Vertrag läuft aus

Dass Choupo-Moting in den nächsten Wochen eine etwas wichtigere Rolle einnehmen wird, dürfte spätestens nach dem Abpfiff klar geworden sein. Bei ‚DAZN‘ ließ Trainer Nagelsmann verlauten: „Choupo hat es sehr, sehr gut gemacht. Er ist ein extrem guter Zielspieler vorne, unfassbar gutes Tor, das ist sehr schwer zu erzielen. Wir haben noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn er so spielt, dann wird er auch am Mittwoch spielen. Er ist ein Zielspieler, der oft medial vergessen wird, aber wir wissen, was wir an ihm haben, und sind sehr froh drüber.“

Die Zufriedenheit des Coaches könnte sich auch auf die mittelfristige Zukunft von Choupo-Moting auswirken. Zeigt sich der 33-Jährige weiterhin in guter Form und als ernstzunehmende Alternative im stargespickten Kader der Bayern, könnte eine Vertragsverlängerung eher früher als später auf der Agenda stehen.

Das derzeit gültige Arbeitspapier des Stürmers läuft zum Ende der Saison aus. Laut ‚kicker‘ gab es noch keine Gespräche über eine längere Zusammenarbeit. Intern soll Choupo-Moting ein sehr gutes Standing beim FCB haben. Mit Auftritten wie gegen den SC steigen die Chancen für den Torjäger aber, auch nächstes Jahr in der Allianz Arena aufzulaufen.