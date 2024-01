Perisic wechselt in die Heimat

Ivan Perisic lässt seine Karriere in der Heimat ausklingen. Der kroatische Offensivspieler verlässt Tottenham Hotspur und schließt sich dem kroatischen Tabellenführer Hajduk Split an. Die Parteien haben sich auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt. Im Anschluss läuft das Arbeitspapier des 34-Jährigen in England aus und er unterschreibt bei seinem Heimatklub für ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit laboriert Perisic an einer komplizierten Kreuzbandverletzung und kam das letzte Mal im September in der Premier League zum Einsatz. Der 129-fache Nationalspieler blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Der Flügelstürmer gewann mit Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg und Bayern München den DFB-Pokal (2012/2015/2020) und tütete 2020 im Bayern-Trikot das Triple ein.