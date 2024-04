Barças „galaktischer Vertrag“ für Cubarsí

Bis 2029 soll Pau Cubarsí vertraglich gebunden werden. So zumindest lautet der Wunsch der Verantwortlichen beim FC Barcelona. Momentan bastelt man daran, das Eigengewächs final zu überzeugen.

Laut einem Bericht der ‚as‘ hat man Cubarsí zu diesem Zweck einen sehr hoch dotierten Vertrag vorgelegt – und das trotz der wirtschaftlichen Schieflage, in der sich der Klub seit geraumer Zeit befindet.

Vier Millionen Euro soll Cubarsí in der kommenden Saison verdienen. Und das Gehalt soll dann kontinuierlich ansteigen, bis der Innenverteidiger im finalen Vertragsjahr zwölf Millionen kassiert. Darüber hinaus sei allerdings nicht ganz sicher, ob die Ausstiegsklausel bei der vorher gehandelten einen Milliarde liegt oder doch bei 500 Millionen. So oder so, realistischerweise dürfte diese Summe in den kommenden Jahren keiner der möglichen Interessenten aufbringen.

Neben den weiteren ehemaligen Jugendspielern Pedri (21), Gavi (19), Lamine Yamal (16) oder auch Fermín López (20) sowie Marc Guiu (18) soll Cubarsí künftig die Hauptachse bei den Katalanen bilden. Und es sieht vieles danach aus, dass sich der Stammspieler schon bald per Unterschrift zu seinem Heimatklub bekennt.