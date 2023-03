Angebot in Kürze: So plant Dortmund mit Guerreiro

Mit einer starken Leistung beim 6:1 gegen den 1. FC Köln hat Raphaël Guerreiro weitere Argumente für einen Verbleib bei Borussia Dortmund gesammelt. Als Torschütze zum 1:0 kurbelte der Portugiese die insgesamt überragende BVB-Offensive kräftig mit an und wurde von FT mit dem Titel Spieler des 25. Spieltags belohnt. Erneut bot ihn Trainer Edin Terzic dabei im zentralen Mittelfeld auf.

Guerreiro hat in dieser Rolle eine Perspektive in schwarz-gelb, das hat sich in den vergangenen Tagen mehr und mehr herauskristallisiert. Längst befinden sich Verein und Spielermanagement in Gesprächen, die möglichst zeitnah nach der Länderspielpause in einem Ergebnis münden sollen. Das berichteten die ‚Ruhr Nachrichten‘ am vergangenen Samstag.

Mindestens zwei weitere Vertragsjahre

Wie einem neuen Bericht der Regionalzeitung zu entnehmen ist, soll in Kürze ein konkreter Schritt erfolgen. Dortmund will seinem langjährigen Linksverteidiger einen neuen Vertrag offerieren. Mindestens für zwei weitere Jahre soll Guerreiro unterschreiben, so der Plan der BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl.

Nun wird der 29-Jährige zunächst zur portugiesischen Nationalmannschaft stoßen. Nach seiner Rückkehr steht eine Entscheidung an. Die möglichen Szenarien: Guerreiro stimmt zu, er lehnt eine Verlängerung mit dem Wunsch nach einer Luftveränderung kategorisch ab oder aber er besteht auf eine Nachbesserung von Dortmunder Seite.