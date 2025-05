Ohne CL: Adeyemi auf dem Sprung?

Seit Januar zeigt die Formkurve von Karim Adeyemi nach oben. Zum Ende der laufenden Spielzeit dreht der 23-Jährige nochmal kräftig auf. Gegen den VfL Wolfsburg (4:0) traf er doppelt, gegen Bayer Leverkusen (4:2) lieferte er einen Treffer und einen Assist. Damit hat der pfeilschnelle Angreifer großen Anteil daran, dass sich die Dortmunder womöglich doch noch für die Champions League qualifizieren.

Sollte dies dem BVB nicht gelingen, stehen die Verantwortlichen von Juventus Turin auf dem Plan. Laut der ‚Tuttosport‘ würde die Alte Dame gerne einen Vorstoß bei Adeyemi wagen, sofern die Schwarz-Gelben in der kommenden Spielzeit keinen Königsklassenfußball bieten können.

Um diesen Trumpf ausspielen zu können, müssen die Norditaliener zunächst selbst die Qualifikation für den prestigeträchtigen Wettbewerb eintüten. Derzeit steht Juve nur dank des besseren Torverhältnisses auf Rang vier.

Auch Neapel mischt weiter mit

Dem Bericht zufolge ist die Spur von Adeyemi zur SSC Neapel auch noch nicht vollständig erkaltet. Napoli grüßt derzeit vom ersten Tabellenplatz in der Serie A und ist auf Titelkurs. Im Winter baggerten die Neapel-Bosse schon intensiv um Adeyemi. Er sollte die Nachfolge vom zu Paris St. Germain abgewanderten Khvicha Kvaratskhelia (24) antreten, die Partenopei und der BVB hatten sich Berichten zufolge schon auf eine Ablöse von 40 Millionen Euro geeinigt.

Am Ende wollte Adeyemi aber nicht mitten in der Saison den Verein wechseln. Ob das im Sommer auch für den Sommer gilt, wird sich zeigen. Sein Gehalt von weniger als drei Millionen Euro pro Jahr bei der Borussia könnte er mit einem Wechsel nach Italien wohl aufstocken. Und auch Champions League-Fußball wäre ihm in Neapel garantiert.