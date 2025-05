Lechleiter bleibt Ulm-Trainer

Robert Lechleiter bleibt auch in der 3. Liga Cheftrainer des SSV Ulm. Wie der Zweitliga-Absteiger mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 44-Jährigen noch vor dem Ende der laufenden Saison bis 2027 verlängert. Lechleiter wurde nach der Trennung von Thomas Wörle im März interimsweise von der U19 zum Coach der ersten Mannschaft befördert. In den acht Spielen unter seiner Leitung wurden zehn Zähler geholt, am Ende reichte es aber nicht für den Klassenerhalt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir gehen mit voller Überzeugung mit Robert in die Zukunft. Er hat sich vom ersten Tag an voll eingebracht und unserer Mannschaft genau das gegeben, was sie gebraucht hat. Robert hat hier eine andere Stimmung, eine andere Haltung, ein anderes Miteinander eingebracht. Mit seiner Art und Weise passt er perfekt zu unserem Weg und wir freuen uns, dass wir bereits jetzt Klarheit haben. Der SSV Ulm 1846 Fussball hat die letzten Jahre viele Erfolge gefeiert und so wollen wir den Verein auch in die Zukunft führen“, lässt sich SSV-Geschäftsführer Markus Thiele zitieren.