Newcastle United blickt gerne nach Dortmund. Erst kürzlich wurde bekannt, dass etwa Nico Schlotterbeck (25) im Austausch mit dem neureichen Scheichklub stand. Er entschied sich für Dortmund. Im Sommer könnten zwei weitere Spieler vor die Wahl BVB oder Magpies gestellt werden.

Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass der Premier League-Klub sowohl Gregor Kobel (27) als auch Jamie Gittens (20) als Transferziele ins Visier genommen hat. Demnach beobachten Scouts bereits seit mehreren Wochen die beiden Spieler.

Champions League als Faktor

Über das Interesse an Kobel hatte unlängst bereits FT exklusiv berichtet. Der englischen Tageszeitung zufolge haben die Magpies nach wie vor James Trafford (22) vom FC Burnley als Top-Kandidaten ausgemacht. Sollte der Deal allerdings nicht klappen, könnte Newcastle bei Kobel einen Vorstoß wagen.

Wesentlich konkreter könnte es da schon bei Gittens werden, dessen Abschiedswunsch beim BVB längst hinterlegt ist und den es in die Premier League zieht, wo auch der FC Arsenal und der FC Chelsea auf der Lauer liegen.

Newcastle steht auf Rang drei und wird voraussichtlich im kommenden Jahr in der Königsklasse vertreten sein, die Bieter-Konkurrenz um Gittens allerdings auch. Sollte sich auch Schwarz-Gelb am Samstag (15:30 Uhr) gegen Holstein Kiel für die Champions League qualifizieren, würden sich die Karten am Verhandlungstisch bei beiden Personalien verbessern.