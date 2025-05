Funkel lässt Lemperle-Einsatz offen

Friedhelm Funkel hat mit Tim Lemperle über dessen Schlägerei gesprochen. Wie der Kult-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern erklärte, ist ein Einsatz des Stürmers am Sonntag (15:30 Uhr) noch nicht vom Tisch: „Ich habe mit Tim Lemperle gesprochen. Er hat eine große Reue für sein Verhalten gezeigt. Er hat aktuell noch Probleme mit seinem Knie. Wir werden also sehen, ob er Sonntag zur Verfügung stehen kann. Wir wollen uns voll auf das Sportliche fokussieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lemperle war am vergangenen Sonntag volltrunken in eine Schlägerei geraten, wobei er sich einen Nasenbeinbruch zuzog. Darüber hinaus laboriert der 23-Jährige an Knieproblemen. In der laufenden Saison zählt Lemperle mit 16 Torbeteiligungen zu Kölns gefährlichsten Offensivspielern, weswegen ein Ausfall zur Unzeit käme.