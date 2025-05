Unions spezielle Verhandlungstaktik bei Jeong

Woo-yeong Jeong könnte in der kommenden Saison weiterhin für Union Berlin auf dem Feld stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, planen die Eisernen eine Rückkehr des 25-jährigen Leihspielers, der in der Vorwoche offiziell verabschiedet wurde. Union besitzt eine Kaufoption in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro für den Südkoreaner, die erst nach dem abschließenden Spieltag abläuft, möchte diese jedoch laut der Boulevardzeitung nicht aktivieren.

Stattdessen geht es für Jeong, der seit März mit einer Sprunggelenksverletzung ausfällt, erst einmal wieder zurück zum VfB, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Dort hat der Angreifer jedoch keine Perspektive, sodass sich die Berliner echte Chancen ausrechnen, den offensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten und dabei frei über eine Ablösesumme zu verhandeln, die unterhalb der aktuellen Klausel liegt. Ähnlich möchte es Union auch bei Andrej Ilic (25) halten. Auch der Stürmer geht trotz vereinbarter Kaufoption zunächst zu seinem Stammklub OSC Lille zurück. Im Nachgang möchte der Hauptstadtklub mit den Franzosen erneut in Verhandlung treten.