HSV: Verstärkung aus der Champions League?

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger könnte der Hamburger SV in der Champions League fündig geworden sein. Wie das britische ‚Sky Sports‘ berichtet, zeigen die Rothosen Interesse an Max Johnston von Sturm Graz. Neben dem frischgebackenen Aufsteiger buhlen auch der FC Southampton, Atalanta Bergamo sowie der FC Augsburg um den Schotten.

Der 21-Jährige spielte mit den Österreichern in dieser Saison in der Königsklasse. Neben seinen defensiven Qualitäten weiß Johnston auch mit seinem Offensivdrang zu punkten, ein Tor und sechs Vorlagen gelangen ihm in der laufenden Spielzeit. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis 2027.