Neuer Rechtsverteidiger für Augsburg?

Der FC Augsburg bekundet Interesse an dem schottischen Nationalspieler Max Johnston, der seit 2023 für Sturm Graz in Österreich aufläuft. Lange schon habe der FCA den 21-Jährigen im Blick, berichtet der ‚Daily Record‘. Außerdem sei auch der portugiesische Erstligist Sporting Braga interessiert an Johnston, der im März sein Debüt für die Bravehearts gab.

Gesetzt auf der rechten Defensivseite der Augsburger ist Marius Wolf (29), als Konkurrent ist eigentlich Robert Gumny (26) vorgesehen, der in den vergangenen Monaten allerdings mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hatte und den Anschluss ein wenig verloren hat. An seine Stelle im Kader könnte theoretisch Johnston treten, zumal Gumnys Vertrag im Anschluss an die laufende Saison endet.

Johnston seinerseits ist noch bis 2027 an Graz gebunden, es wäre also eine Ablöse fällig. Bei Sturm verteidigt der schnelle Rechtsfuß in der Regel in einer Viererkette, seine Qualitäten in der Offensive würden ihn aber auch für die Rolle als Schienenspieler im System von Jess Thorup prädestinieren.