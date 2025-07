Atlético gibt Lino ab

Samuel Lino kehrt in seine brasilianische Heimat zurück. Bei Flamengo Rio de Janeiro unterschreibt der Außenstürmer einen Vertrag bis Ende 2029. Atlético Madrid streicht dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro inklusive Boni ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Rojiblancos zählte Lino in der vergangenen Saison zum Stammpersonal, lief in 47 Pflichtspielen auf (vier Tore, acht Assists). Nach sechs Jahren in Portugal und Spanien geht es für den 25-Jährigen nun wieder in Brasilien weiter.