„Es geht ums Timing“: Groß über BVB-Verbleib & DFB

Pascal Groß denkt noch lange nicht an ein Karriereende. Im Interview mit der ‚WAZ‘ offenbart der 33-Jährige, dass er noch mindestens zwei oder drei Jahre weiter im Profibereich spielen möchte, am liebsten weiter bei Borussia Dortmund: „Definitiv ja. Ich habe noch ein Jahr Vertrag nach dieser Saison und dann werden wir es sehen. Aber für mich passt hier alles.“ Seine erste Saison im schwarz-gelben Trikot bewertet der Routinier, der seit Kindheitstagen BVB-Anhänger ist, nüchtern: „Mit Licht und Schatten, Höhen und Tiefen. Ich bin mit einer relativ hohen Erwartungshaltung an mich und die Mannschaft hierhingekommen. Und da haben wir schon eine ganze Weile lang einiges vermissen lassen.“

Nach einem starken Saisonendspurt kann sich Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) gegen Holstein Kiel doch noch für die Champions League qualifizieren. Dies ist jedoch nicht das einzige verbliebene Saisonziel für den Mittelfeldspieler. „Natürlich ist die Nations League ein Ziel. Ich war das gesamte Turnier über dabei und dann will ich auch beim Final Four dabei sein, das ist ja keine Frage. Bei der Klub-WM haben wir als Borussia Dortmund eine spannende Chance auf ein Turnier, wobei man noch nicht so richtig greifen kann, was einen erwartet.“ Und nach der Karriere? „Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dem Fußball nach der Karriere verbunden zu bleiben. In welcher Rolle und ob ich eine Trainerlaufbahn einschlage, wird sich zeigen. Es geht immer ums Timing, auch wie was gerade in meine Lebenslage passt“, so Groß.