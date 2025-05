Eintracht holt Mega-Talent Arrhov

Das schwedische Spielmacher-Juwel Love Arrhov wechselt zu Eintracht Frankfurt. Der 16-Jährige kommt von IF Brommapojkarna und unterschreibt Klubangaben zufolge einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machen die Frankfurter keine Angaben.

Sportdirektor Timmo Hardung sagt über die Verpflichtung: „Love Arrhov ist sehr talentiert, legt für sein junges Alter bereits eine bemerkenswerte Intensität an den Tag und besitzt zudem besondere Fähigkeiten am Ball. Wir sind sehr froh, dass er sich uns angeschlossen hat und gewillt ist, den weiteren Weg in seiner Entwicklung gemeinsam mit uns zu gehen. Bei IF Brommapojkarna ist er in einer sehr wichtigen Rolle, bekommt signifikante Spielminuten und kann sich in gewohntem Umfeld weiterentwickeln. Aus diesem Grund soll er die aktuelle Saison in Schweden zu Ende spielen, um dann im nächsten Jahr zu uns stoßen zu können.“

Arrhov selbst, der bei den Schweden bereits zu Profi-Einsätzen kommt, erklärt: „Ich habe viele tolle Dinge über die Eintracht gehört und konnte mir auch schon bei einem Spielbesuch in Frankfurt selbst ein Bild davon machen. Die Fans sind überragend und nicht zuletzt herrschen hier super Bedingungen, um sich weiterentwickeln zu können. Ein gutes Beispiel ist mein Landsmann Hugo Larsson, mit dem ich mich auch vorher ausgetauscht hatte. Am Ende war es eine einfache Entscheidung für mich und ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre in diesem spannenden Umfeld.“

Rund 4,6 Millionen Euro überweist die SGE an den schwedischen Klub, exklusive Bonuszahlungen. Perspektivisch soll der U17-Nationalspieler das Kreativspiel der Frankfurter auf ein neues Level heben, zunächst einmal gilt das Augenmerk aber einer kontinuierlichen Entwicklung.