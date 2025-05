Eintracht: Toppmöller-Verlängerung steht an

Dino Toppmöller wird auch in der kommenden Saison bei Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie stehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist die Verlängerung mit dem Übungsleiter nur noch „eine Frage von Tagen“. Demnach besteht die Möglichkeit, dass die Eintracht noch vor dem Bundesliga-Showdown am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg ein Statement setzt und das 2026 auslaufende Papier des Übungsleiters verlängert.

Die Hessen wollen am abschließenden Spieltag eine starke Saison mit der Qualifikation zur Champions League krönen. Aufgrund der Aufholjagd von Borussia Dortmund ist von Platz drei bis fünf aber noch alles drin. Die drei konkurrierenden Klubs haben dabei alles selbst in der Hand. Der Gewinner aus dem Spiel Eintracht gegen Freiburg erhält sicher einen CL-Startplatz. Der BVB wäre mit einem Sieg gegen Holstein Kiel mit mindestens zwei Toren Differenz auch sicher in der Königsklasse.