Torjäger Philippe vor Bundesliga-Wechsel

Schon im Winter hatte Rayan Philippe in der Bundesliga einen Markt. Der FSV Mainz 05 und der SC Freiburg haben beim 24-Jährigen angeklopft, vor allem die Rheinhessen haben damals intensiv um den Franzosen gebuhlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Eintracht Braunschweig hatte die Tür für einen Wechsel geschlossen, da er zu wichtig im Abstiegskampf war. Mit 13 Toren und sechs Vorlagen ist der Angreifer beim 16. der 2. Bundesliga der Top-Scorer. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und verlängert sich nur beim Klassenerhalt des BTSV.

Spannende Karriere

Unabhängig von der Vertragslänge wird es Philippe im Sommer aber nach Mainz ziehen, wie ‚Sky‘ berichtet. Demnach konnte der Stürmer mit dem FSV bereits eine mündliche Einigung erzielen, zudem stehen die Klubs bereits in Kontakt. Damit wird die Zeit in Niedersachsen nach zwei Jahren enden, fraglich ist nur noch, ob letztlich eine Ablöse fließt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Philippe hat einen interessanten Karriereverlauf hinter sich, da er – ausgebildet in Frankreich in Dijon – zunächst in Luxemburg bei Hesperingen sein Glück suchte. In der Saison 2022/23 schoss er dort 32 Treffer in 30 Partien und bereitete 26 weitere Tore vor, wodurch die Löwen auf ihn aufmerksam wurden. Und auch dort kann er seitdem überzeugen.