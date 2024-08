Werder: Die Details zum Kownacki-Deal

Zum bevorstehenden Wechsel von Dawid Kownacki vom SV Werder Bremen zurück zu Ex-Klub Fortuna Düsseldorf kommen mehr Details ans Licht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beinhaltet die Leihe des Angreifers eine Kaufoption über rund 2,5 Millionen Euro. Darüber hinaus übernimmt Werder einen großen Teil des mehr als einer Million Euro hohen Gehalts des 27-Jährigen, der sich an der Weser bisher als Transferflop entpuppt hat.

In 22 Kurzeinsätzen gelang dem Rechtsfuß keine einzige Torbeteiligung. Für Fortuna spielte Kownacki im Jahr vor seinem Wechsel nach Bremen dagegen die beste Saison seiner Karriere. In 35 Pflichtspielen gelangen dem Polen 16 Treffer und zehn Vorlagen. Auf eine ähnliche Leistung hofft man in Düsseldorf, damit nach der gescheiterten Relegation gegen den VfL Bochum in dieser Saison der direkte Aufstieg gelingt.