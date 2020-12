Bietet Juve Bernadeschi im Tausch für Depay?

Um Memphis Depay zu sich zu locken, scheint Juventus Turin einen kreativen Plan ausbaldowert zu haben. Laut der Zeitung ‚La Stampa‘ bietet die Alte Dame Federico Bernardeschi zum Tausch für den Kapitän von Olympique Lyon an. Mittlerweile soll Juve sogar Favorit auf den Zuschlag des 26-Jährigen sein, an dem auch Barcelona starkes Interesse bekundet.

Bernardeschi konnte in Turin noch nicht nachhaltig überzeugen. In dieser Saison stehen erst zwei Startelfeinsätze für den 26-Jährigen auf dem Papier. Ein Tor gelang ihm in der laufenden Spielzeit noch nicht. Ganz anders sieht es bei Depay aus. Der Niederländer sammelte in der bisherigen Saison in 17 Partien starke zwölf Scorerpunkte. Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und er wohl nicht verlängern wird, besteht in diesem Winter die letzte Möglichkeit für OL, ihn zu Geld zu machen – oder immerhin gegen einen Spieler mit ähnlichem Profil einzutauschen.